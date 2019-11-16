Беларусь и ЕИБ согласовали модальности подписания двусторонних документов

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге по совместительству Александр Михневич 14-15 ноября посетил с рабочим визитом Люксембург. Одна из встреч прошла с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Лиляной Павловой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
"Собеседники согласовали модальности подписания двусторонних документов между ЕИБ и Беларусью", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
Стороны также предметно обсудили другие проекты, в реализации которых заинтересована Беларусь, и наметили конкретные шаги по дальнейшему наращиванию темпов взаимодействия, вовлечению в него большего числа участников со стороны государственных организаций и частных предприятий.-0-