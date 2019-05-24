Беларусь и Финляндия будут наращивать межвузовскую научно-исследовательскую деятельность

24 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия готовы наращивать межвузовскую научно-исследовательскую деятельность, сообщили БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Хельсинки.
Эти вопросы рассматривались во время поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева в Тампере. На встрече с исполнительным директором администрации Тампере Теппо Рантаненом обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с финляндским регионом, достигнута договоренность о проработке новых направлений взаимодействия.
Кроме того, Алексей Самосуев провел переговоры с вице-ректором Университета Тампере Юхой Тепери, на которой стороны констатировали положительную динамику сотрудничества финского университета с Беларусью. Представителям учебного заведения переданы конкретные предложения вузов нашей страны по активизации двустороннего академического обмена, совместной научно-исследовательской деятельности, в том числе по академическим программам ЕС.-0-
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