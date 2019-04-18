Беларусь и Франция будут активнее развивать межрегиональное сотрудничество

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция намерены активно налаживать сотрудничество между регионами во всех сферах. Об этом сегодня во время встречи с руководством Гродненской области сообщил заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Гене, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся межрегионального сотрудничества. "Необходимо усиление связей, дружбы на всех уровнях, в том числе в регионах. Познакомиться с особенностями Гродненской области, с местной властью - вот одна из основных целей нашего визита", - отметил Шарль Гене. Он подчеркнул, что уже есть наметки по сотрудничеству в различных отраслях от высоких технологий до туризма.

"Пока у нас скромный товарооборот с Францией, однако я уверен в большом потенциале торгово-экономических отношений", - отметил во время встречи председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. По его словам, отношения в сфере культуры и образования между регионом и Францией налажены, они могут стать проводником и драйвером для укрепления сотрудничества.

Еще одной темой для обсуждения стала совместная история. В программе визита группы "Франция-Беларусь" посещение Щучина. Город связан с именем известного военного и государственного деятеля Франции Шарля де Голля. Во время Первой мировой войны офицер попал в немецкий плен. Несколько месяцев пленения в 1916 году он провел в Щучине.

"Для меня это стало своеобразным открытием. Уверен, что не многие французы знают об этом факте. Думаю, что и в этом вопросе мы найдем общий язык и решим, как увековечить память о пребывании генерала де Голля в Щучине", - отметил Шарль Гене.

Представили Франции также предложили поделиться своим опытом в сфере туризма и гостеприимства, развития современных технологий в музейном деле.-0-