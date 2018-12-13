Беларусь и Германия обсуждают создание комиссии историков

13 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Германия обсуждают создание двусторонней комиссии историков. Эти вопросы в числе других рассматривались 12-13 декабря в Гисене, где состоялась встреча ученых Беларуси и Германии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Берлине.

Принципиальная договоренность о создании такой комиссии была достигнута главами государств в ходе визита в Беларусь в июне этого года Федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который также принял участие в открытии второй очереди мемориального комплекса "Тростенец".

Гисенская конференция была организована Германским обществом по изучению Восточной Европы и Национальной академией наук Беларуси при поддержке Гисенского университета. В ней приняли участие авторитетные белорусские и германские ученые и исследователи, специализирующиеся на истории отношений Беларуси и Германии. Белорусскую делегацию возглавил академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН, профессор Александр Коваленя, немецкую - профессор Майнцского университета им. И.Гутенберга, доктор Ян Кусбер.

В центре внимания были вопросы концептуализации белорусско-германской и европейской истории, прежде всего ХХ века, выявление основных тем и переломных моментов в истории двух стран. В своем вступительном слове на конференции глава белорусской делегации подчеркнул необходимость идентификации в первую очередь объединяющих, ориентированных в будущее тем для дальнейшей совместной работы.

В конференции также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко, который отметил важность двустороннего исторического диалога. По его словам, создание совместной комиссии историков может стать значимым шагом в развитии белорусско-германских отношений в целях укрепления взаимопонимания между народами.

Как рассказали в посольстве, в Гисене накануне открылась передвижная выставка "Лагерь смерти "Малый Тростенец". История и память". -0-