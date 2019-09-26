Беларусь и Германия планируют реализовать совместные проекты в области устойчивого развития

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия сотрудничества обсуждались на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по ЦУР Марианны Щеткиной с исполнительным директором Дортмундского международного образовательного центра, руководителем Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии Астрид Зам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Совместная работа призвана содействовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и направлена на укрепление сотрудничества между органами государственного управления, бизнесом и гражданским обществом.

Конкретные проекты будут отобраны по итогам конкурса, который предусматривает четыре тематических блока: инклюзивное и равноправное общество, "зеленый" переход и цифровая трансформация, локализация ЦУР, развитие систем мониторинга и оценки эффектов в контексте реализации Повестки-2030.

"Хорошо, если такие проекты будут запущены и на базе 11 городов ускоренного развития, которым в нашей стране уделяется особое внимание", - отметила Марианна Щеткина. Она поинтересовалась, как развиваются региональные связи между Беларусью и Германией, какие сферы представляют для обеих стран наибольший интерес. Кроме того, национальный координатор напомнила, что в Могилевской области готовится региональная стратегия устойчивого развития. Это хорошая площадка для сотрудничества с немецкими партнерами, которая впоследствии может стать примером для других регионов.

Фото Совета Республики

Как пояснила Астрид Зам, конкурс даст возможность собрать и проанализировать различные предложения и инициативы в области устойчивого развития. Интересные темы уже есть. К примеру, Могилев и Бонн связывает тематика сокращения выбросов парниковых газов. Немецкие партнеры изучают возможности выполнения проектов в сфере энергоэффективности в Брестской области.

Астрид Зам также заявила об интересе экспертного сообщества Германии к участию в Форуме по достижению целей устойчивого развития в регионе ЕАЭС, который Минск планирует принять в 2020 году. "Это хорошая возможность обсудить наше сотрудничество, в том числе конкретные проекты в области устойчивого развития", - подчеркнула она.

Во время встречи обсуждались также вопросы организации в Беларуси Недели устойчивого развития в 2020 году.-0-