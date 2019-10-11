Беларусь и Германия возобновят работу совместной группы по научно-техническому сотрудничеству

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и научных исследований Германии до конца года проведут заседание рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя ГКНТ Александра Шумилина с послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Фото ГКНТ

Белорусско-германская рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству существует с 1996 года, последний раз она собиралась в октябре 2010 года в Минске.

Беларусь и Германия в плане научно-технического сотрудничества, в том числе по программе Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020", выполняют свыше 20 совместных проектов, большинство из них - с германской финансовой поддержкой.

В ближайшие два года стороны намерены реализовать еще около 10 проектов, отобранных по результатам совместного конкурса, в таких сферах, как использование местного сельскохозяйственного топлива (биогаз, биомасса) и переработка отходов сельского хозяйства, биотехнологии для сельского и лесного хозяйства, экология, биоразнообразие и защита окружающей среды.

Белорусско-германское научно-техническое сотрудничество развивается в соответствии с соглашением от 18 марта 1996 года. Традиционно Германия входит в число основных инвесторов Беларуси. Многочисленные внешнеторговые контракты и инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств германских банков, направлены прежде всего на модернизацию белорусских предприятий. Наиболее широко немецкий капитал представлен в промышленной сфере, транспорте, сельском хозяйстве, торговле. В январе - июле 2019 года экспорт высокотехнологичных товаров составил $11,138 млн (в январе - июле 2018-го - $9,6 млн).-0-