Беларусь и Гонконг планируют подписать договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге прошли экспертные консультации по проекту Договора между Беларусью и Специальным административным районом Гонконг КНР о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщили БЕЛТА в Минюсте.
Документ предусматривает оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам путем исполнения запросов. В соответствии с его положениями компетентные органы сторон смогут получать доказательства, осуществлять вызов лиц, участвующих в производстве по уголовным делам, вручать документы и взаимодействовать по другим вопросам.
В завершение работы главы делегаций подписали протокол консультаций, в котором выразили готовность обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания договора. Стороны отметили важность сотрудничества в сфере юстиции, в том числе расширения двусторонней договорно-правовой базы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.395 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.122 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1935 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN