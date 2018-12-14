Беларусь и Гонконг планируют подписать договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гонконге прошли экспертные консультации по проекту Договора между Беларусью и Специальным административным районом Гонконг КНР о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщили БЕЛТА в Минюсте.

Документ предусматривает оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам путем исполнения запросов. В соответствии с его положениями компетентные органы сторон смогут получать доказательства, осуществлять вызов лиц, участвующих в производстве по уголовным делам, вручать документы и взаимодействовать по другим вопросам.

В завершение работы главы делегаций подписали протокол консультаций, в котором выразили готовность обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания договора. Стороны отметили важность сотрудничества в сфере юстиции, в том числе расширения двусторонней договорно-правовой базы.-0-