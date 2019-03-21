Беларусь и Индия планируют подписать соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы укрепления взаимодействия таможенных служб Беларуси и Индии обсуждены на встрече представителей белорусской таможенной службы под руководством заместителя председателя ГТК Александра Богдевича с первым секретарем торгового отдела посольства Индии в Москве - таможенным атташе Вриндабой Гохил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Встреча проводилась с целью повышения уровня практического взаимодействия таможенных служб двух стран, обмена опытом в перспективных направлениях таможенного администрирования. Стороны обсудили, в частности, вопросы правоохранительной деятельности, формирования договорно-правовой базы путем подготовки проекта соглашения между правительствами Беларуси и Индии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Рассмотрена в том числе тема подготовки кадров.

Вриндаба Гохил ознакомилась также с порядком проведения таможенных операций в Национальном аэропорту Минск.-0-

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