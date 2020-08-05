Беларусь и Индия планируют развивать сотрудничество в сфере ИКТ, медицины и фармации

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия планируют активизировать научно-техническое и инновационное сотрудничество, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармации, энергетики, агротехнологий, защиты окружающей среды. Об этом шла речь на заседании межправительственной белорусско-индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техники в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Стороны обсудили работу совместного центра демонстрации технологий на базе Международного центра перспективных исследований порошковой металлургии и новых материалов в Хайдерабаде и рассмотрели ход реализации меморандума о взаимопонимании между Национальной академией наук Беларуси и Индийской национальной академией наук.

По итогам заседания утверждена исполнительная программа белорусско-индийского научно-технического сотрудничества на 2020-2022 годы, достигнуты договоренности о проведении очередного конкурса совместных научно-технических проектов в мае 2021 года.

Научно-техническое взаимодействие Беларуси и Индии выполняется в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и техники от 1993 года.-0-