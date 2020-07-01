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01 июля 2020, 09:25

Беларусь и Индонезия объявили конкурс совместных научно-технических проектов

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии вместе с Национальным агентством по исследованиям и инновациям Индонезии объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В их числе - здравоохранение и медицина (сырье, в том числе натуральное, для фармацевтики, медицинское оборудование, стволовые клетки), управление чрезвычайными ситуациями и природопользование, машинные технологии для промышленности (оптимизация энергопотребления, пищевая промышленность, компьютерное моделирование в инженерии).

Заявки принимаются по 15 сентября 2020 года. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план и письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через информационно-аналитическую систему "Экспертиза".

Конкурс проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Индонезии о научно-техническом сотрудничестве от 19 марта 2013 года.-0-

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