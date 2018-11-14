14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индонезия проведут первый конкурс совместных научно-исследовательских проектов по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере медицины и здравоохранения, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и ИКТ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Прием заявок на участие в конкурсе планируется объявить в декабре текущего года. Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александра Шумилина и министра науки, технологий и высшего образования Республики Индонезия Мохаммада Насира.

Стороны также договорились развивать научно-техническое и инновационное взаимодействие, расширять межвузовские и академические программы студенческой мобильности.

Визит индонезийской делегации в Минск проходит с 13 по 15 ноября. Программой их пребывания запланировано участие в заседании белорусско-индонезийской совместной рабочей группы по сотрудничеству в области науки, технологий и высшего образования, встречи и переговоры в Национальной академии наук, Министерстве образования, Белорусском государственном университете.-0-

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