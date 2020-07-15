Беларусь и институт ядерных исследований в Дубне согласовали контракты на сумму более $400 тыс.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия) согласовали контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и выполнение работ на общую сумму более $400 тыс. Об этом сообщил сегодня на заседании координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в первой половине 2020 года с институтом было подписано и согласовано контрактов сумму свыше $1,2 млн. Основная часть контрактов и научно-исследовательских работ, выполняемых белорусскими организациями, реализуется по флагманскому международному мегасайенс-проекту NICA, направленному на изучение фундаментальных свойств сверхплотного состояния барионной материи, а также высоких температур и плотностей ядерного вещества, создаваемых при столкновении тяжелых ионов.

"Для мегасайенс-проекта NICA успешно продолжаются работы по созданию сверхпроводящего ниобиевого резонатора: создан медный прототип, начаты его испытания. Эти работы выполняются ОИЯИ, Институтом ядерных проблем БГУ, Физико-техническим институтом НАН Беларуси, БГУИР и Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" (Россия). Кроме того, разработан и поставлен ряд уникальных узлов механики и электроники для мюонного детектора CMS в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (CERN)", - рассказал Александр Шумилин.

Белорусские ученые участвуют в создании многофункционального детектора ускорительного комплекса NICA. "Часть научно-технических работ традиционно направлена на участие в двух крупнейших экспериментах CERN - "Компактный мюонный соленоид" и проект ATLAS. Для них поставляются сегменты панелей охлаждения, модули защиты электроники, элементы механических конструкций", - отметил председатель ГКНТ.

Важнейшим направлением сотрудничества с институтом является работа со студентами и молодыми учеными. Ежегодно более 10 студентов и магистрантов из Беларуси проводят международные практики в Учебно-научном центре ОИЯИ. Они участвуют также в международной школе-конференции "Актуальные проблемы физики микромира".

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне - международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия.-0-