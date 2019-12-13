Беларусь и Италия будут развивать сотрудничество в сферах ИКТ, медицины и энергетики

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Италия активизируют научно-техническое и инновационное сотрудничество в сферах ИКТ, медицины, энергетики, новых материалов, в том числе по программе Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020". Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с министром образования, университетов и научных исследований Италии Лоренцо Фьорамонти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Белорусские ученые и специалисты совместно с партнерами из Италии участвуют в 11 проектах программы ЕС "Горизонт 2020" с общим бюджетом более 1 млн 160 тыс. евро. По словам Александра Шумилина, в тесной кооперации с итальянской стороной Беларусь сможет расширить свое участие в программах ЕС "Горизонт 2020" и "Горизонт Европа". "Нам интересны итальянский опыт и наилучшие практики участия в программах Европейского союза по науке и инновациям", - сказал он.

Во время встречи обсуждались также вопросы работы совместной комиссии в области науки и технологий и объявления конкурса совместных фундаментальных и прикладных проектов в сфере науки, техники и инноваций. На повестке дня были и перспективы создания производства высокотехнологичных товаров и услуг с выходом на рынки третьих стран.

Основу договорно-правовой базы белорусско-итальянских отношений составляют 13 действующих международных договоров и международно-правовых документов. В сентябре 2019 года итальянская сторона ратифицировала соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и технологий. Оно вступило в силу 26 ноября 2019 года.-0-