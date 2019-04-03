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Беларусь и Италия планируют провести совместный конкурс научно-технических проектов

Общество 03.04.2019 | 20:00
Во время встречи. Фото ГКНТ
Во время встречи. Фото ГКНТ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Италия в 2019 году планируют провести первое заседание совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий и объявить конкурс научно-технических проектов. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с генеральным секретарем Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) Роберто Антонионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

ГКНТ и ЦЕИ выразили заинтересованность в активизации взаимодействия, в том числе в крупных программах Европейского союза ("Горизонт-2020", COST) и конференциях по науке. Александр Шумилин напомнил, что в 2017 году, в период председательства Беларуси в ЦЕИ, в Минске прошла министерская конференция по науке и технологиям "Биотехнологии для здоровой и активной жизни в регионе ЦЕИ". В мероприятии приняли участие более 80 человек из Австрии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и других стран. "Мы обменялись информацией о текущем состоянии и перспективах развития научных исследований в государствах ЦЕИ в сфере биотехнологий. Обсудили конкретные проектные идеи и предложения для реализации в регионе", - сказал он.

В сентябре в Италии состоится очередная министерская конференция по науке. Белорусская сторона подтвердила свое участие в этом мероприятии. Кроме того, по информации итальянской стороны, этим летом планируется ратифицировать соглашение между правительствами Беларуси и Италии о сотрудничестве в области науки и техники от 10 июня 2011 года.

Центрально-Европейская инициатива - это региональный форум для сотрудничества и консультаций, продвигающий сотрудничество на политическом, экономическом и культурном уровнях в Центральной и Восточной Европе. ЦЕИ, основанная в 1989 году, сегодня насчитывает 17 государств-членов: Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Италия, Северная Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина.

Главная задача ЦЕИ - содействовать укреплению гибкого и прагматичного европейского регионального сотрудничества в целях предотвращения образования новых разделительных линий в Европе. ЦЕИ способствует взаимодействию государств Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в сферах трансграничного сотрудничества, энергетики, транспорта, науки и технологий, образования, культуры, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития человеческих ресурсов, информации и СМИ, защиты национальных меньшинств, туризма и молодежной политики.

В 2019 году председательство в ЦЕИ приняла Италия. С января этого года генеральным секретарем является Роберто Антонионе.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, ГКНТ, Италия, конкурс, наука
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