12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Италия проведут конкурс совместных научно-технических проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

ГКНТ Беларуси и Министерство научных исследований и образования Италии планируют провести первое заседание совместной белорусско-итальянской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Предполагается, что мероприятие состоится во время визита белорусской делегации во главе с председателем ГКНТ Александром Шумилиным с 11 по 14 декабря в Рим и Триест для участия во встрече министров по делам науки и исследований стран - членов Центральноевропейской инициативы.

Во время заседания планируется подписать исполнительную программу двустороннего сотрудничества и обсудить график проведения первого конкурса совместных белорусско-итальянских научно-технических проектов на 2020-2021 годы. Кроме того, стороны намерены рассмотреть перспективы взаимодействия в области трансфера технологий, поставок белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции в Италию.

В официальном вестнике нормативно-правовых актов Италии "Gazzetta Ufficiale" 21 октября 2019 года опубликован закон о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Италии о сотрудничестве в области науки и технологий. Таким образом, итальянская и белорусская стороны завершили внутригосударственные процедуры по вступлению в силу этого соглашения.-0-