Беларусь и Израиль могут значительно нарастить турпоток - Скворцов

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль имеют возможность значительно нарастить взаимный обмен туристами. Такое мнение высказал посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов во время беседы с генеральным директором ассоциации по развитию туризма города Нетания Ольгой Лурье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

Разговор Владимира Скворцова и Ольги Лурье состоялся во время мероприятий по случаю открытия памятника Юрию Гагарину на территории "Планетании" - планетария Нетании.

По оценке белорусского дипломата, в последние годы наблюдается активизация взаимодействия между Беларусью и Израилем в туристической сфере, чему во многом способствовало введение между двумя странами безвизового режима - он действует уже на протяжении более трех лет.

Основным видами организованного туризма для израильских граждан, посещающих Беларусь, являются ностальгические туры с посещением мест духовного еврейского наследия. "Этому способствует то обстоятельство, что Беларусь - родина многих известных политических деятелей Государства Израиль, здесь похоронены многие иудейские религиозные лидеры. Среди израильтян популярны также поездки с целью оздоровления и отдыха в специализированных санаторно-курортных учреждениях. Но есть и другие туристические направления, и их нужно активнее задействовать", - убежден Владимир Скворцов.

Посол также провел беседу с Мирьям Файерберг-Икар - мэром города Нетания, являющегося побратимом Центрального района белорусской столицы. Помимо вопросов развития побратимских связей обсуждались подготовка и наполнение программы визита мэра Нетании в Минск, планируемого в 2019 году.

На торжественной церемонии открытия памятника Юрию Гагарину присутствовали представители израильской общественности, посол России Александр Викторов, заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев, российский космонавт Александр Самокутяев, директор Израильского космического агентства Ави Бласбергер.

Участников церемонии в видеобращении поприветствовали российские космонавты, находящиеся в настоящее время на орбите. Вниманию гостей была представлена фотовыставка "Наш Гагарин", рассказывающая о жизненном пути первого в мире космонавта.-0-