Беларусь и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в сфере культуры

Фото из архива
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества между Беларусью и Израилем обсудили сегодня министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич и посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман во время личной встречи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минкультуры.
"Стороны договорились сформировать совместный план мероприятий, посвященных 30-летию установления дипотношений между государствами, и высказали заинтересованность в проведении на высоком уровне мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста", - отметили в ведомстве.
Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в культурной сфере.-0-