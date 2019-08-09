Беларусь и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в здравоохранении

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Израиле Владимира Скворцова с заместителем директора департамента международного сотрудничества Первого медицинского центра Тель-Авива Юрием Раньковым, сообщает БЕЛТА.

Стороны обменялись оценками состояния сотрудничества в области здравоохранения. Руководитель дипмиссии рассказал о потенциале республиканских научно-практических центров травматологии и ортопедии, неврологии и нейрохирургии, а также детской хирургии в контексте их возможного сотрудничества с израильскими партнерами.

Приоритетными темами обсуждения стали перспективы реализации обучающих программ и мастер-классов по различным медицинским специальностям, стажировок на рабочих местах. Стороны согласились с целесообразностью налаживания сотрудничества представляемого Юрием Раньковым учреждения здравоохранения с государственным оператором "Клиники Беларуси" в области медицинского туризма и с РНПЦ "Кардиология" в сфере трансплантологии.

Достигнута договоренность о проработке визита делегации Первого медицинского центра Тель-Авива в Минск в целях проведения в ближайшее время предметных переговоров с потенциальными партнерами.-0-