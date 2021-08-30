Беларусь и Израиль планируют провести в Минске форум по ИКТ, био- и нанотехнологиям

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль планируют провести в Минске первый форум научных организаций по информационно-коммуникационным технологиям, инновационным материалам, био- и нанотехнологиям. Такую инициативу высказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Алексом Гольдман-Шайманом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Планируется, что в работе белорусско-израильского форума примут участие наши ученые, представители вузов и научных центров. Особое внимание на форуме планируется уделить перспективным направлениям научного сотрудничества и продвижению наукоемкой продукции. "В настоящее время завершается реализация 4 белорусско-израильских научно-технических проектов в области цифрового сельского хозяйства, а также в сфере разработки методологии и моделей для управления научно-техническими процессами", - рассказали в пресс-службе.

Учитывая успехи Израиля как мирового лидера в венчурной деятельности, стороны обсудили развитие сотрудничества по этому направлению, а также возможности применения израильского опыта при построении венчурной экосистемы в Беларуси.

Кроме того, во встрече принял участие генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов. Были обсуждены и вопросы расширения сотрудничества с израильскими коллегами в сфере интеллектуальной собственности.

Белорусско-израильское научно-техническое взаимодействие развивается в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области образования, науки и культуры и соглашением между ГКНТ Беларуси и Министерством науки и технологий Израиля от 21 мая 2018 года.-0-