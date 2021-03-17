Беларусь и Япония договариваются о расширении взаимодействия между учебными заведениями

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин 17 марта провел встречу с президентом Научно-исследовательского института Министерства юстиции Японии Уэтоми Тосинобу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Токио.

Данное японское учебное заведение специализируется на подготовке и переподготовке кадров для органов юстиции, в том числе для работы на миграционном направлении.

Большое внимание на переговорах было уделено обсуждению с японской стороной возможности налаживания межвузовского сотрудничества. Во встрече также принял участие помощник заместителя министра юстиции Японии Рокуичиро Мичии, который отметил результативное сотрудничество между двумя странами по вопросам преодоления последствий природных и техногенных катастроф, и приветствовал дальнейшее расширение взаимодействия между учебными заведениями Беларуси и Японии.

В завершение встречи Руслан Есин предложил представителям Министерства юстиции Японии и Научно-исследовательского института посетить осенью 2021 года Беларусь для ознакомления с опытом работы белорусских коллег по противодействию нелегальной миграции и применению современных подходов в новых эпидемиологических условиях.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии