Беларусь и Япония подписали три грант-контракта на поставку медоборудования

6 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Япония подписали сегодня три грант-контракта на поставку медицинского оборудования на сумму более $226 тыс. Документы подписаны по программе правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун на церемонии подписания поблагодарил японскую сторону за реализацию на территории Беларуси социально значимых гуманитарных проектов. "Несмотря на географическое расстояние, наши страны установили многолетние теплые, дружественные отношения в экономической сфере, в области культуры и спорта, в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в медицине и образовании, - сказал он. - Фундаментом тесных отношений в гуманитарной сфере стала программа "Корни травы", которая на протяжении 15 лет способствует обеспечению учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием".

В соответствии с грант-контрактами Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья" сможет закупить кольпоскоп на сумму почти $79 тыс., Гродненская областная инфекционная клиническая больница - аппарат УЗИ на сумму $79,5 тыс., Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно - аппарат УЗИ и бронхоскоп на сумму $67,9 тыс.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага в свою очередь отметил, что посольство Японии с 2004 года реализует в Беларуси правительственную программу "Корни травы", предусматривающую помощь пострадавшим от аварии на ЧАЭС. К настоящему времени уже осуществлены 48 грант-контрактов на сумму $3,8 млн, в результате чего необходимое медоборудование получили более 200 учреждений здравоохранения всех регионов Беларуси.

С учетом подписанных сегодня контрактов всего в Беларуси будет реализован 51 проект на общую сумму свыше $4 млн.-0-