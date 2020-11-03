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03 ноября 2020, 17:04

Беларусь и ЮНИСЕФ едины в вопросах детства и образования - Карпенко

Фото Министерства образования
Фото Министерства образования

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Министерстве образования состоялась встреча министра Игоря Карпенко с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Таней Радочай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Игорь Карпенко отметил: в Беларуси с участием ЮНИСЕФ много сделано. "Мы признательны Детскому фонду ООН за то, что эти начинания поддержаны, финансируются, есть специальные программы с конкретными учреждениями образования, как, в частности, хорватская модель "Безопасная и поддерживающая среда в школах", которая сейчас проходит адаптацию в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка, чтобы затем ее внедрять в учреждения образования страны", - сказал он.

Министр обозначил и другие совместные программы, включая "Город, дружественный детям", а также касающиеся инклюзивного и дошкольного образования, молодежного парламентаризма. Говоря в целом о системе образования, он подчеркнул: "Мы на одной волне определяем подходы к детству. Школа не просто дает базовые знания. Ее нельзя рассматривать как площадку для передачи информации от одного поколения другому. У нас учреждения образования занимаются и вопросами безопасной жизнедеятельности, воспитания детей, семейного благополучия. Хорошо себя зарекомендовали социальные педагоги, психологи, педагоги-организаторы, классные руководители, словом, все, кто вовлечен в образовательный процесс. Ребенок должен иметь доступ к качественному образованию, возможность реализоваться в своей стране, выйти в самостоятельную жизнь хорошо подготовленным и нравственно образованным".

Игорь Карпенко сообщил, что ведомство активно занимается вопросами школьной медиации. В этом году подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом юристов и Министерством образования. Основная цель соглашения - укрепление и развитие сотрудничества в сфере профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, создание бесконфликтной образовательной среды, внедрение новых форм и методов, восстановительных подходов в работе с несовершеннолетними.

Министр считает, что сегодня необходимо развивать психологическое сопровождение образовательного процесса. Так, в 2019 году в структуре Института психологии БГПУ имени Максима Танка создан Республиканский центр психологической помощи для специалистов социально-педагогической и психологической службы учреждений образования, педагогов, учащихся и их родителей. И сегодня он очень востребован.

Представитель ЮНИСЕФ Таня Радочай убеждена: благополучие детей - приоритет всей системы образования. "Мы начали множество совместных проектов и надеемся, что в продуктивном диалоге найдем лучшие способы в достижении результатов, - заявила она. - Я рада, что у нас полное взаимопонимание по вопросам детства и образования в целом. Вы можете рассчитывать на нас и нашу помощь на благо детей".-0-

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