Беларусь и Калмыкия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Калмыкия состоялось в Минске под председательством от белорусской стороны министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, сообщили БЕЛТА в Минтрансе.

Мероприятие прошло в рамках трехдневного визита иностранной делегации во главе с заместителем председателя правительства Калмыкии Нарана Кюкеева. В нем также участвовали представители министерств и ведомств двух республик.

Повестка заседания включала широкий перечень вопросов торгово-экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, промышленности, культуры.

Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся увеличения взаимных поставок сельхозпродукции, обмена опытом ведения животноводства, производства мясо-молочной продукции, выращивания плодовых культур. Поднимался вопрос увеличения поставок белорусской строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники в Калмыкию.

Большой взаимный интерес стороны высказали в развитии сотрудничества в сфере транспорта. В частности, Наран Кюкеев предложил рассмотреть возможность организации авиасообщения между республиками.

По итогам заседания определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Стороны подтвердили готовность к углублению производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных, инновационных и культурных проектов, а также принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений.

Всем заинтересованным министерствам и ведомствам поручено оказывать всестороннее содействие установлению и развитию взаимовыгодных контактов между предприятиями Беларуси и Калмыкии.-0-