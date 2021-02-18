Беларусь и Казахстан обсудили сотрудничество в таможенной сфере

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двустороннее сотрудничество в таможенной сфере обсудили председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский и посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, сообщили БЕЛТА в ГТК.

На встрече Владимир Орловский рассказал об организации таможенного дела в стране и основных перспективных проектах, реализуемых белорусской таможней. Председатель ГТК подчеркнул высокий уровень взаимодействия с казахстанскими коллегами.

Представительство таможенной службы Республики Казахстан в Беларуси функционирует с 2007 года. "За это время нам удалось выстроить дружественные и взаимовыгодные отношения. И в дальнейшем наше сотрудничество будет базироваться на конструктивной основе, а принятые решения будут способствовать повышению эффективности взаимодействия Беларуси и Казахстана, направленного на расширение экономического сотрудничества между нашими странами", - отметил председатель белорусской таможни.-0-