Беларусь и Казахстан планируют создать СП по производству ветеринарных препаратов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан планируют создать совместное предприятие по производству ветеринарных препаратов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Сегодня в Минсельхозпроде состоялась рабочая встреча с руководством Казахского национального аграрного университета и председателем правления товарищества с ограниченной ответственностью BioVet KZ. Стороны обсудили создание в Казахстане совместного предприятия с перспективой поставки ветеринарных препаратов в третьи страны.

ОАО "БелВитунифарм" и Казахский национальный аграрный университет подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в создании и научном сопровождении совместного проекта. В первом квартале 2020 года "БелВитунифарм" планирует подписать с партнерами из Казахстана план совместных действий по созданию СП.

"В Казахстане много сельскохозяйственных животных: более 4 млн голов крупного рогатого скота, более 10 млн овец и коз, около 1 млн лошадей и более 100 тыс. верблюдов. Им требуется соответствующее обеспечение ветеринарными препаратами. Этим и обусловлена заинтересованность в реализации проекта", - пояснили в Минсельхозпроде.-0-