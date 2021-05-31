Беларусь и Казахстан продолжают работу по восстановлению регулярных авиарейсов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко обсудил с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым восстановление регулярных авиарейсов между двумя странами до допандемийного уровня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Бейбут Атамкулов рассказал, что уже даны соответствующие поручения по открытию 4 рейсов по маршруту Минск - Алматы. Алексей Авраменко отметил, что это сбалансирует пассажиропоток, и обозначил готовность белорусской стороны к обеспечению полетов авиакомпаний обеих стран на паритетной основе.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Глава транспортного ведомства Беларуси предложил рассмотреть возможность увеличения квоты казахстанских разрешений в/из третьих стран. Он также подчеркнул, что казахстанские перевозчики увеличили транзит по территории Беларуси в 3 раза. С учетом влияния внутренних и внешних факторов казахстанская сторона рассмотрит вопрос об увеличении количества разрешений.

Кроме того, главы ведомств затронули вопросы развития цифровых транспортных коридоров. В целом стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию совместных проектов с целью развития новых направлений взаимодействия между Беларусью и Казахстаном.-0-