24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с казахстанской стороной вплотную рассматриваем вопрос о возобновлении авиасообщения между Минском и Алматы. Это решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, но, на мой взгляд, его решение дало бы возможность усилить контакты между бизнесом двух стран", - отметил дипломат.

Павел Утюпин сообщил, что по итогам 9 месяцев этого года между Беларусью и Казахстаном наблюдается снижение товарооборота. Одним из факторов, повлиявшим на это, посол считает введение карантинных мероприятий, в том числе и отмену авиасообщения между странами весной этого года. "Сегодня осуществляются прямые рейсы между Минском и Нур-Султаном четыре раза в неделю. И это очень важно, особенно в непростой экономической ситуации", - подчеркнул глава дипломатической миссии.-0-

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Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около $666 млн