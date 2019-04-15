Беларусь и Казахстан в мае проведут тестовые полеты беспилотника "Бусел М"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан в мае проведут тестовые полеты беспилотного авиационного комплекса "Бусел М". Они пройдут на белорусской территории. Об этом сегодня сообщил директор научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Юрий Яцына на заседании подкомиссии по развитию сотрудничества в инновационной сфере Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Сената Парламента Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

БЛА показал отличные летные характеристики, когда тестировался в Казахстане в январе, как отметил Юрий Яцына, в самую холодную погоду. Тогда при проведении полетов присутствовала комиссия Минобороны и других силовых структур Казахстана. Тестирование будет продолжено в мае на территории Беларуси и также с участием казахстанской стороны.

Юрий Яцына напомнил, что разработки центра были представлены на международной выставке беспилотных систем и тренажеров UMEX/MST 2018 в Абу-Даби. В ней принимали участие 135 компаний из 64 стран мира. Для демонстрационных полетов перед высокими гостями выставки тогда отобрали три комплекса, в том числе белорусский "Бусел-М". Директор центра добавил, что БЛА используют различные ведомства страны. Совместное производство таких комплексов налажено в ряде стран, заказчики довольны, добавил он.

НПЦ готов сотрудничать с казахстанской стороной и в части организации СП, и в части поставок беспилотников. Во время заседания Юрий Яцына рассказал о разработках центра, в том числе БЛА "Дирижабль", БЛА "Буревестник" и других.

Организация совместного производства в Казахстане беспилотников - один из ключевых проектов, которые продвигает подкомиссия по развитию сотрудничества в инновационной сфере. Член Комитета Сената Парламента Казахстана по социально-культурному развитию и науке Бакытжан Жумагулов подчеркнул, что стороны заинтересованы развивать сотрудничество во всех отраслях экономики, где имеется хороший научный задел. Речь идет не только о беспилотниках, но и об IT-сфере. "По многим отраслям экономики имеются очень серьезные разработки, инновационные проекты, которые могли бы работать на казахстанскую экономику", - сказал он. В свою очередь Казахстан заинтересован в том, чтобы предоставлять белорусской стороне свои научные разработки в различных областях.-0-