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20 января 2021, 16:15

Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга во всех сферах взаимодействия

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайским дипломатическим отношениям 20 января исполнилось 29 лет. Как рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР, прошедший год был наполнен событиями, которые укрепили двусторонние отношения и вывели их на более высокий уровень.

"Несмотря на пандемию коронавируса и замедление деловой активности во всем мире, сотрудничество Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой развивалось всесторонне и динамично, обеспечено активное поддержание белорусско-китайских политических, экономических, гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.

В дипмиссии напомнили, что 11 июня 2020 года состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсужден широкий спектр двустороннего сотрудничества, достигнуты предметные договоренности, касающиеся увеличения белорусского экспорта в КНР.

Министр иностранных дел Владимир Макей 18 июня минувшего года принял участие в видеоконференции высокого уровня в рамках инициативы "Пояс и путь". Глава МИД отметил стратегическое положение Беларуси как опорной площадки инициативы "Пояс и путь", важность реализации проекта ЗАО "Евразийский железнодорожный гейтвэй" на базе индустриального парка "Великий камень", использование в Беларуси спутниковых навигационных пломб для ускорения движения товаров и готовность делиться опытом в данном направлении.

В октябре-ноябре 2020 года обе страны назначили Чрезвычайных и Полномочных Послов. Послом Беларуси в Китае стал Юрий Сенько, послом КНР в Беларуси - Се Сяоюн.

"Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга по различным вопросам на международной арене, являясь надежными стратегическими партнерами", - подчеркнули в дипмиссии.

В формате видеоконференции 14 декабря минувшего года проведено четвертое заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, члена Секретариата ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня.

"Реальным свидетельством искренней дружбы и взаимопомощи стало направление гуманитарной помощи друг другу в трудные времена борьбы с COVID-19. Беларусь 30 января и 6 февраля 2020 года первая в регионе пришла на помощь Китаю, направив по решению главы государства в Китай два самолета с гуманитарным грузом для борьбы с распространением коронавируса. В апреле, мае, декабре 2020 года из Китая в Беларусь были доставлены средства медицинского назначения, включая помощь от правительства, 21 региона и многих субъектов хозяйствования КНР, а также закупленные белорусскими компаниями медицинские изделия", - отметили в посольстве.

Несмотря на трудности и препятствия, обусловленные пандемией COVID-19, торгово-экономическое сотрудничество между странами получило дальнейшее развитие: восстановлен рост взаимного внешнеторгового оборота, достигнуты наращивание белорусского экспорта в КНР, его диверсификация и опережающий рост сельхозпродукции и деревообработки, обеспечено расширение допуска белорусской продукции на китайский рынок. Продолжается развитие индустриального парка "Великий камень" и реализация крупных инвестиционных проектов в Беларуси, проектов технико-экономической помощи Китая. В 2020 году в парке "Великий камень" было зарегистрировано 13 новых резидентов, их общее количество уже достигло 68 компаний из 14 стран мира, что подтверждает международный статус проекта.

В дипломатической миссии обратили внимание, что в рамках развития межрегионального сотрудничества в сентябре 2020 года в Китае начало работать третье генеральное консульство Республики Беларусь, оно открыто в городе Чунцин.-0-

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