Беларусь и Китай до 2021 года планируют реализовать 35 совместных научно-технических проектов

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай по итогам двух конкурсов планируют реализовать в 2019-2020 годах 35 совместных научно-технических проектов, из них 20 уже финансируется, 15 - находятся на согласовании у китайской стороны. Об этом рассказал на открытии II Международной научно-практической конференции "Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в Беларуси белорусско-китайских научно-технических проектов реализуется в три раза больше, чем с любой другой страной, причем с каждым годом количество проектов увеличивается на четверть. "Совместные проекты выполняются в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов и иных областях, - сказал Александр Шумилин. - В этом году начаты проекты по разработке энергосберегающего стенда для испытаний трансмиссий тракторов при выполнении сельскохозяйственных работ и созданию нового типа фотоуправляемого фазового модулятора для применения по таким глобальным направлениям, как космос и связь".

Председатель ГКНТ также отметил, что одним из перспективных и интересных проектов является разработанный в БГУ спутник, запущенный в октябре 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань. Спутник успешно выведен на орбиту высотой более 500 км над поверхностью Земли.

Активизации двустороннего научно-технического и инновационного взаимодействия способствует работа профильной комиссии белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. По итогам второго заседания комиссии подписана программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы. В нее вошли перспективные стратегические проекты, направленные на развитие совместной инфраструктуры и создание совместных производств. В 2019 году по этой программе создан Учебный испытательный центр на базе совместного института Белорусского государственного университета и Даляньского политехнического университета, ведутся работы по созданию китайско-белорусского центра по инкубированию инновационных проектов на базе БНТУ и Шанхайского университета. В настоящее время идет строительство в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" здания китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений.-0-