Беларусь и Китай имеют колоссальный потенциал для сотрудничества в сфере образования - Старовойтова

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая на базе индустриального парка "Великий камень" состоялся Белорусско-китайский форум делового, научного, медийного и культурного сотрудничества. Среди участников мероприятия - высшие должностные лица стран, видные научные и культурные деятели. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В приветственном слове первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова отметила, что сегодня сотрудничество в сфере образования между Беларусью и Китаем движется в русле двустороннего политического и экономического диалога, активно набирает обороты. Основу этих отношений заложили главы двух государств. Благодаря их усилиям сформирован колоссальный потенциал для развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. "Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление плодотворного взаимодействия на благо наших стран в сфере образования. Именно образование, формируя интеллектуальный, научный, творческий и технологический потенциал, создает основу для устойчивого социально-экономического развития государств и является гарантом социальной стабильности общества", - подчеркнула она.

Благодаря совместным усилиям удалось существенно нарастить динамику и содержание белорусско-китайского взаимодействия. Так, сформированную пятью соглашениями межправительственного и межведомственного уровня договорно-правовую базу в сфере образования между Беларусью и Китаем дополняют около 500 прямых договоров о сотрудничестве между учреждениями образования двух стран. Реализуются свыше 20 совместных образовательных программ первой ступени высшего образования и более 10 - второй ступени. На базе учреждений образования двух стран функционируют две совместные образовательные структуры и четыре научные лаборатории.

Безусловно, важным этапом двустороннего взаимодействия стала реализация в 2019 году значимой инициативы в белорусско-китайских отношениях - Года образования Беларуси в Китае. В тесном взаимодействии сторонам удалось провести на высоком организационном уровне ряд содержательных, представляющих взаимный интерес мероприятий с широким участием академической и молодежной общественности Беларуси и Китая.

Важное значение в рамках сотрудничества двух стран в области образования Министерство образования придает популяризации, поддержке и расширению возможностей для изучения китайского языка. В Беларуси функционируют профильные институты Конфуция, пункты Конфуция, классы Конфуция и центры изучения китайского языка при белорусских учреждениях высшего образования.

"Несомненно, достигнутые успехи убеждают нас в правильности выбранного пути, а также стимулируют к поиску новых прорывных форм взаимодействия, позволяющих вывести его на качественно новый уровень", - подытожила Ирина Старовойтова.

Во время форума со своими докладами выступили около полутора десятка спикеров. По тематике докладов состоялись оживленные дискуссии. В рамках мероприятия для его участников состоялась ознакомительная экскурсия по научно-исследовательскому центру "Великого камня".-0-

Фото Егора Павлющика