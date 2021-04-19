Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в военном образовании

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве обороны состоялась протокольная встреча главы оборонного ведомства Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Се Сяоюном. На встрече присутствовал вновь аккредитованный атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Беларуси Ли Юн. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Стороны обсудили основные сферы белорусско-китайского военного сотрудничества, определили дальнейшие пути активизации основных направлений взаимодействия в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование. Особо отмечен статус наших отношений, имеющих характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в ведомстве.

Виктор Хренин подчеркнул важность дальнейшего укрепления и развития партнерских отношений между Беларусью и Китаем в целом, а также отметил наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества.-0-