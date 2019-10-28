28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай настроены усилить технологическое сотрудничество. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной кoмиссии Совета Республики по междунарoдным делам и нациoнальной безoпасности Сергея Рахманова с делегацией Шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Рахманов отметил, что Китай добился выдающихся успехов не только в экономике в целом, но и по конкретным передовым технологиям. "Беларусь тоже имеет серьезные результаты в сфере высоких технологий, по некоторым направлениям относится к числу мировых лидеров. Мы сейчас настроены на то, чтобы политический диалог усилить диалогом технологическим", - сказал сенатор.

Двусторонние отношения развиваются динамично, и это, по мнению Сергея Рахманова, связано с тем, что у Беларуси и Китая схожий взгляд на мировые проблемы. "Мы считаем, что сложившееся мироустройство требует определенной корректировки, - подчеркнул парламентарий. - Очень много проблем, связанных с конфликтами, безопасностью. Надо их решать сообща".

Заместитель председателя Шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, руководитель делегации Сюй Ибо поддержал эту точку зрения. "Самое главное в политическом аспекте - то, что наши страны одинаково смотрят на глобальные проблемы. Они установили отношения всестороннего стратегического партнерства, и эти слова с каждым днем наполняются все большим практическим смыслом. В исторической ретроспективе мы сейчас находимся в наилучшем их периоде", - считает он. Сюй Ибо согласился с тем, что страны должны развивать диалог не только в политике, экономике, но и сфере высоких технологий, образовании, туризме, культуре.-0-