Беларусь и Китай объявят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай проведут новый конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы в сфере ИКТ, медицины и фармации, биотехнологий, машиностроения, новых материалов и сельского хозяйства. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на третьем заседании комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, стороны планируют за два года реализовать не менее 40 совместных проектов. "Приоритетные направления развития науки и технологий Беларуси и Китая во многом совпадают. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у нас есть огромный потенциал для реализации совместных проектов по целому ряду направлений, представляющих взаимный интерес", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что за последние годы существенно расширено двустороннее научно-техническое и инновационное взаимодействие. Если по результатам первого заседания комиссии реализовывалось 28 проектов в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов, то по итогам второго их количество увеличилось на четверть. Благодаря совместным проектам разработано высокоэффективное оборудование для производства медицинских изделий различного назначения, а также схемы и режимы холодного сверхзвукового напыления и другие приборы.

Кроме того, созданы учебный испытательный центр на базе совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета, совместный научно-исследовательский и образовательный центр в области высоких технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Восточно-Китайского научно-исследовательского института компьютерных технологий, Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий НАН Беларуси и Академии наук провинции Гуандун. Завершено строительство комплекса зданий Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне.-0-