Беларусь и Китай обменяются опытом информационно-пропагандистcкой работы в вооруженных силах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская военная делегация 23-25 апреля находится с визитом в Беларуси. Он направлен на обмен опытом информационно-пропагандистcкой работы в вооруженных силах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Фото Министерства обороны

Делегацию возглавляет заместитель начальника агитационно-пропагандистского управления Главного управления политической работы Центрального военного совета КНР Хуан Вэньтао. "Члены делегации обменяются с белорусскими коллегами из Министерства обороны опытом в сфере организации информационно-пропагандистcкой работы в вооруженных силах, использовании в этих целях музеев военной истории государств", - отметили в оборонном ведомстве.

Планируется, что во время визита делегация КНР посетит Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость", отдельную железнодорожную бригаду транспортных войск в Слуцке и музей слуцких поясов.-0-