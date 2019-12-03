Беларусь и Китай обсуждают развитие сотрудничества ВВС и ПВО

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсуждают вопросы развития сотрудничества в области Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в Минобороны, с 2 по 6 декабря в Китае находится делегация ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси. "На переговорах с руководящим составом Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая будут обсуждены вопросы развития военного сотрудничества в области ВВС и ПВО", - отметили в министерстве.

Кроме того, члены белорусской делегации посетят воинские части ВВС Народно-освободительной армии Китая.-0-