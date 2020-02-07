Во время встречи. Фото МИД

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсуждают скоординированные подходы против распространения коронавируса. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Белорусский и китайский дипломаты продолжили начатое несколькими днями ранее обсуждение скоординированных подходов властей Беларуси и Китая по предупреждению распространения коронавируса и обеспечению надлежащей охраны здоровья населения", - сообщили в МИД.

Замминистра и посол обратили внимание на важность выполнения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о необходимости предупреждения слухов и дезинформации в связи со вспышкой коронавируса.

Посол КНР выразил от имени китайских властей огромную благодарность за очередной гуманитарный груз, который Беларусь передала Китаю. Он отметил, что Беларусь стала первой в мире страной, которая направила в Китай два самолета.

Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин также обсудили совершенствование взаимодействия в области общественной информации и координацию совместных действий в международных организациях.-0-