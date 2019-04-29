Беларусь и Китай планируют реализовать не менее 30 научно-технических проектов в 2019 году

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай планируют реализовать не менее 30 совместных научно-технических проектов в 2019 году, сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы развиваем научно-технологическое и инновационное сотрудничество с КНР. Обеспечено повышение на 30% количества совместных проектов: если в 2015-2016 годах реализовывался 21 белорусско-китайский проект, то в 2017-2018 годах - 28. Они посвящены микроэлектронике, оптическим и лазерным технологиям, биотехнологиям, новым материалам. Этот только те проекты, которые имеют государственную поддержку, на самом деле их еще больше. В этом году планируем профинансировать не менее 30 новых белорусско-китайских научно-технических проектов", - сказал Александр Шумилин.

Например, технопарк БНТУ "Политехник" и Ланьчжоуский технический университет реализуют совместный проект по исследованию влияния составов материалов, схем и режимов холодного сверхзвукового напыления на эволюцию структуры покрытий деталей узлов трения. Организован участок газотермического напыления покрытий, поставлено, смонтировано и введено в эксплуатацию оборудование, изготовлены опытные образцы деталей с покрытиями.

Результаты реализации проекта Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси и Тайюаньского технического университета используются при разработке измерительного оборудования толщины покрытий, которое планируется поставлять на экспорт в Китай.

В 2018 году было проведено два совместных белорусско-китайских конкурса. В ГКНТ поступило 48 проектных предложений. По первому конкурсу в ближайшее время будет финансироваться 20 проектов.-0-

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