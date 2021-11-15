Беларусь и Китай проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий КНР проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки принимаются с 15 ноября по 23 декабря текущего года по следующим приоритетным направлениям: информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства, машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и изготовление оборудования, инновационные материалы и технологии их обработки, агропромышленные и продовольственные технологии, оптические технологии, микроэлектронные технологии.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС "Экспертиза".

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с протоколом третьего заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета от 19 ноября 2020 года.-0-