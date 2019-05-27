Беларусь и Китай разработают дорожную карту сотрудничества в сфере гуманитарных наук

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай разработают дорожную карту развития сотрудничества в сфере гуманитарных наук, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков сегодня во время встречи с президентом Китайской академии общественных наук Се Фучжанем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Между белорусскими и китайскими учеными складываются хорошие связи, выполнен целый ряд проектов. В настоящее время 31 организация Национальной академии наук заключила соглашения и меморандумы с научными организациями Китая. На базе НАН Беларуси создано 20 совместных структур, исследовательских центров и лабораторий с китайскими партнерами. Дорожная карта, наполненная конкретными направлениями и совместными проектами, будет способствовать расширению и углублению нашего сотрудничества", - сказал Владимир Гусаков.

Взаимодействие между НАН Беларуси и Китайской академией общественных наук активно развивается в области философии, экономических исследований. Проведено три Белорусско-китайских гуманитарных научных форума, идет подготовка к проведению четвертого. Как отмечалось на встрече, потенциал китайских и белорусских ученых позволяет значительно расширить совместные исследования в области истории, социологии, развития культуры.

Президент Китайской академии общественных наук подтвердил готовность китайских ученых работать с белорусскими научными организациями и отметил, что двусторонние отношения поддерживаются на высоком уровне, налажено стратегическое партнерство.

На встрече обсуждалось также предложение НАН Беларуси о создании на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" лаборатории общественных наук. Это дало бы возможность проводить совместные исследования в области гуманитарно-социальных наук, организовывать мероприятия, конференции и форумы.

За активное сотрудничество и развитие белорусско-китайских научных отношений президенту Китайской академии общественных наук вручена медаль "90 лет НАН Беларуси" и благодарность Отделения гуманитарных наук и искусств НАН.

Делегация Китайской академии общественных наук во главе с президентом Се Фучжанем посетила сегодня НАН Беларуси. Цель визита - проведение переговоров с руководством академии наук, обсуждение двусторонних отношений и перспектив белорусско-китайского сотрудничества в сфере гуманитарных наук.-0-