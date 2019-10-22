Беларусь и Китай считают важным укреплять сотрудничество в военной сфере

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай считают важным укреплять партнерские отношения в военной сфере. Об этом шла речь на встрече главы белорусского военного ведомства Андрея Равкова с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны.
Встреча прошла на полях 9-го Пекинского форума по вопросам безопасности "Сяншань" в Китае. Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули важность укрепления и развития партнерских отношений в военной сфере, прежде всего в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, взаимодействие по линии ШОС.
Еще одна рабочая встреча Андрея Равкова состоялась с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.
На форуме министр обороны Беларуси выступил с докладом "Международные системы контроля над вооружениями и глобальная безопасность - белорусский взгляд".-0-