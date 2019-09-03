Беларусь и Китай в 2020 году планируют провести гуманитарный научный форум

3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай в 2020 году планируют провести 4-й гуманитарный научный форум, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Пекине.
Вопросы его организации рассматривались 3 сентября на встрече посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с президентом Китайской академии общественных наук Се Фучжанем. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Китайской академии общественных наук с Национальной академией наук Беларуси, в том числе проведение этого двустороннего форума, а также работу Белорусско-Китайского аналитического центра развития.
Как ожидается, делегация Китайской академии общественных наук примет участие в форуме "Минский диалог", который состоится 7-8 октября в Минске.-0-