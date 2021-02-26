Беларусь и китайская корпорация "Синофарм" продолжат взаимодействие в борьбе с коронавирусом

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько встретился с председателем правления корпорации "Синофарм" Лю Цзиньчжэнем. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

Посол поблагодарил Лю Цзиньчжэня за оказанное содействие в отправке в Беларусь на безвозмездной основе 100 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции, отметил образцовое сотрудничество Беларуси и Китая в борьбе с COVID-19.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в области вакцины против коронавируса, иные направления стратегического сотрудничества с корпорацией "Синофарм".

Корпорация "Синофарм" - одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая и Азии, входит в "большую тройку" фармацевтических компаний страны и в сотню крупнейших компаний КНР. Специализируется на дистрибуции и логистике фармацевтической и медицинской продукции китайских и международных компаний, на розничной продаже лекарств через сеть аптек, на дистрибуции и лизинге медицинского оборудования, производстве фармацевтической продукции, химических реагентов и лабораторных материалов.-0-