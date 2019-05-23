Беларусь и КНР подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и КНР о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях подписано сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили министр образования Беларуси Игорь Карпенко и заместитель министра образования КНР Тянь Сюэцзюнь.

"Уже более 25 лет развиваются дипломатические отношения между нашими странами. У нас действует ряд соглашений в области взаимного признания документов об образовании. Но меняется ситуация, развиваются отношения, в том числе и в области образования. Поэтому, время подсказало, что нам необходимо вносить определенные изменения и дополнения в существующие соглашения. Вместе с тем мы вышли на новую редакцию, фактически новое соглашение в области взаимного признания документов об образовании и ученых степенях. Это открывает перспективу между нашими странами, будет способствовать развитию академических обменов не только на уровне студентов, но и на уровне профессорско-преподавательского состава", - сказал Игорь Карпенко.

В Бресте завтра пройдет пятое заседание комиссии по сотрудничеству в области образования белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. "Мы обсудим широкий спектр вопросов нашего дальнейшего взаимодействия. Могу подчеркнуть, что благодаря такой активной работе с КНР только за прошлый год количество китайских студентов увеличилось вдвое. В Беларуси на сегодняшний момент обучаются чуть более 2 тыс. китайских студентов. Я думаю, что это не предел и количество обучающихся будет увеличиваться", - отметил министр.

Игорь Карпенко напомнил, что 2019-й объявлен Годом образования Беларуси в Китае. "Налажено активное взаимодействие. Сегодня будет подписан ряд соглашений между университетами двух стран, завтра в Бресте будет подписан ряд соглашений между региональными и китайскими университетами. Активно у нас развиваются институты и классы Конфуция. Открываются центры изучения Беларуси, белорусского языка и культуры открыты при китайских университетах", - рассказал он.

Как подчеркнул заместитель министра образования КНР Тянь Сюэцзюнь, цель его визита в Беларусь - продвигать сотрудничество в области образования, что будет углублять и вносить вклад в развитие китайско-белорусских отношений в целом. "Год образования Беларуси в Китае - знаковый в истории развития двусторонних отношений. Я уверен, что активизация сотрудничества в области образования между КНР и Беларусью будет работать на благо и стимулировать развитие экономики и социальной сферы наших стран", - добавил он.

Сегодня также подписан меморандум о взаимопонимании о реализации программы академических обменов между БГУ и Китайским университетом коммуникаций. Подписи под документом поставили ректор БГУ Андрей Король и проректор по международному сотрудничеству Китайского университета коммуникаций Ли Синьцзюнь. Меморандум предусматривает обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, научными публикациями, организацию научных конференций и взаимных визитов.-0-