Беларусь и КНР возобновят обмен студентами и профильными специалистами учреждений здравоохранения

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько 26 февраля встретился с заместителем председателя Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинем. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Пекине.

Посол поблагодарил китайскую сторону за предоставленную по итогам договоренностей Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина китайскую вакцину против COVID-19. Он выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с китайскими производителями вакцины при поддержке Государственного комитета по здравоохранению КНР, отметил необходимость взаимной работы по активизации обменов в области обучения и повышения квалификации медицинских кадров после нормализации эпидемической обстановки.

Цзэн Исинь обратил внимание на высокий уровень белорусско-китайского сотрудничества по всем направлениям, подтвердил готовность оказывать содействие белорусской стороне в борьбе с COVID-19, в частности, в вопросе взаимодействия с ведущими китайскими производителями вакцин.

Он поддержал предложение посла по возобновлению обменов студентами и профильными специалистами учреждений здравоохранения двух стран.-0-

Цзэн Исинь и Юрий Сенько. Фото china.mfa.gov.by