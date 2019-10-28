Беларусь и Кыргызстан будут сотрудничать в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, сообщили БЕЛТА в КГК.

Церемония подписания состоялась сегодня во время визита делегации финансовой полиции Кыргызстана в Минск. Подписи под документом поставили заместитель председателя Комитета государственного контроля Игорь Маршалов и председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики Бакир Таиров.

Реализация соглашения позволит активизировать взаимодействие по пресечению правонарушений в экономической сфере. Стороны будут вместе бороться с экономическими и финансовыми преступлениями, в том числе в банковской и кредитно-финансовых сферах. Будет также налажено сотрудничество в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, планируется установить правовые основы совместной деятельности.-0-