19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан прорабатывают организацию прямого авиасообщения между странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

18 марта состоялась рабочая встреча директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артема Сикорского с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым. Одной из ключевых тем обсуждения стала проработка организации прямого авиасообщения между странами.

Эрмек Ибраимов отметил, что для выполнения регулярных международных воздушных перевозок по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек и Ош - Минск - Ош авиационными властями Кыргызстана назначена авиакомпания Avia Traffic Company.

Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность в открытии авиационного сообщения по данным направлениям.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области авиасообщения, а также текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества.-0-