Беларусь и Латвия планируют подписать меморандум о взаимодействии таможенных служб

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Латвии планируют подписать меморандум о взаимодействии на период проведения официальных международных культурных и спортивных мероприятий, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Необходимость заключения такого меморандума в ближайшей перспективе обсуждалась на рабочей встрече белорусской делегации под руководством председателя ГТК Юрия Сенько с латвийской во главе с заместителем генерального директора Службы государственных доходов Латвии по таможенным вопросам Раймондсом Зукулсом. Подписание такого документа особо значимо в преддверии проведения Беларусью и Латвией в 2021 году чемпионата мира по хоккею.

На встрече также обсуждались совместные действия по недопущению скопления транспортных средств в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе, по борьбе с таможенными правонарушениями. Кроме того, рассматривались вопросы развития инфраструктуры сопредельных пунктов пропуска.

Накануне встречи Юрий Сенько посетил пункт пропуска "Урбаны", который сегодня находится в активной стадии реконструкции. Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Второй, включающий площадки для оформления и контроля автотранспортных средств, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года.-0-