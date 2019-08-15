Беларусь и Латвия планируют подписать меморандум о взаимодействии таможенных служб

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Латвии планируют подписать меморандум о взаимодействии на период проведения официальных международных культурных и спортивных мероприятий, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Необходимость заключения такого меморандума в ближайшей перспективе обсуждалась на рабочей встрече белорусской делегации под руководством председателя ГТК Юрия Сенько с латвийской во главе с заместителем генерального директора Службы государственных доходов Латвии по таможенным вопросам Раймондсом Зукулсом. Подписание такого документа особо значимо в преддверии проведения Беларусью и Латвией в 2021 году чемпионата мира по хоккею.
На встрече также обсуждались совместные действия по недопущению скопления транспортных средств в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе, по борьбе с таможенными правонарушениями. Кроме того, рассматривались вопросы развития инфраструктуры сопредельных пунктов пропуска.
Накануне встречи Юрий Сенько посетил пункт пропуска "Урбаны", который сегодня находится в активной стадии реконструкции. Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Второй, включающий площадки для оформления и контроля автотранспортных средств, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года.-0-
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