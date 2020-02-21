Беларусь и Латвия прорабатывают варианты курсирования поездов во время ЧМ-2021 по хоккею

21 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь и Латвия прорабатывают варианты курсирования поездов во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Начальник БЖД Владимир Морозов обсудил с председателем правления Латвийской железной дороги Марисом Клейнбергсом железнодорожные пассажирские перевозки между столицами в период проведения чемпионата. "При разработке нового графика на 2020-2021 годы прорабатываются предварительные варианты курсирования поездов в этот период", - отметили в БЖД.

Стороны подвели итоги работы за прошлый год по перевозкам грузов и пассажиров между двумя странами и наметили меры, направленные на их дальнейшее развитие. Перевозят пассажиров поезда №87/88 Минск-Рига БЖД и №32/31 Киев-Минск-Вильнюс-Рига формирования АО "Укрзализныця", в состав которого включена беспересадочная группа вагонов БЖД Минск-Рига. В сообщении между Беларусью и Латвией в 2019 году было перевезено 19,8 тыс. пассажиров (на 9,3% больше, чем в 2018-м), а за январь 2020 года - 1,4 тыс. (вырос на 1,7% к аналогичному периоду 2019-го).

Что касается грузоперевозок, экспресс Минск-Рига курсирует на регулярной основе между столицами с 2018 года. За это время в направлении Риги проследовали более 340 поездов, которыми перевезено около 18 тыс. вагонов. Основная номенклатура грузов: черные металлы, нефтепродукты, удобрения, поваренная соль, лесные грузы.

По итогам прошлого года при взаимодействии с латвийской стороной и концерном "Беллесэкспорт" отправлено 111 организованных маршрутных поездов, или 6,3 тыс. вагонов, с грузами деревообработки. Контейнерный поезд ZUBR перевез около 6,4 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Латвийские коллеги детально ознакомились с работой центра управления перевозками БЖД, автоматизированными системами, используемыми при организации перевозочного процесса.-0-

Фото БЖД