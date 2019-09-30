Беларусь и Латвия прорабатывают вопросы перевозки болельщиков во время ЧМ-2021 по хоккею

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия прорабатывают вопросы перевозки болельщиков во время чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году примут обе страны. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов после заседания рабочей группы по транспорту латвийско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня обсуждали подготовку к чемпионату мира по хоккею 2021 года. Рассматривали вопросы перевозки пассажиров, взаимодействия на уровне таможенных и пограничных ведомств. Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы, прорабатываем различные варианты. Предпримем все возможное, чтобы границу можно было пересечь без проблем и чтобы болельщики чувствовали себя комфортно", - сказал Андрей Иванов.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис подчеркнул, что все организационные вопросы при подготовке к ЧМ-2021 по хоккею будут решены на самом высоком уровне, в том числе в отношении транспортного сообщения между двумя странами. Рассматривается возможность назначения дополнительных пассажирских поездов. "Наши специалисты уже сегодня отрабатывают вопросы прохождения болельщиками таможни и пограничной службы, чтобы не было очередей в пунктах пропуска", - отметил он.

С начала года по отношению к аналогичному периоду 2018-го отмечается некоторое снижение объемов двусторонних грузоперевозок. "Мы считаем, что это временно, - подчеркнул Андрей Иванов. - Сегодня обсудили те меры, которые позволят как минимум не допустить дальнейшего падения, а по возможности увеличить объемы".

На заседании рабочей группы рассматривалось также развитие сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного, авиационного транспорта и дорожного строительства.-0-